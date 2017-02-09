«Минималка 3200» — можно радоваться, но осторожно
Правительственная инициатива по повышению в 2017 году минимальной зарплаты до 3200 гривен всколыхнула Украину.
«Детище популизма», «Убийца малого и среднего бизнеса» — так восприняли решение о росте минималки часть экспертов, предпринимателей. С другой стороны, десятки тысяч тех, кто годами работал «на минималку», радовались возможности получить более-менее приличную зарплату.
Звучали и прогнозы, что повышение до 3200-т гривен минимальной зарплаты приведет к инфляции, обесценивания гривны, разбалансировки местных бюджетов.
К опасениям добавились и другие «зарплатные инициативы» власти: с 1 января 2017 Правительство повысило заработные платы для работников бюджетной сферы, государственного управления, поднял пенсии и стипендии.
Справка. С 2017 года зарплаты учителей выросли ориентировочно на 50%, а врачей — до 30%. Обычная минимальная стипендия увеличивается на 33,4%, на отдельные специальности — на 54,3%. Стипендия отличников на эти специальности повышается на 102%. Планируется в течение года дважды пересчитать пенсии, причем их рост будет опережать прогнозируемую инфляцию.
Станут перечисленные повышение причиной инфляции, безработицы, падения курса гривны или других проблем в украинской экономике?
Последствия повышения «минималки» почувствовали пока не все
Политическое решение о повышении минимальной зарплаты до 3200 гривен принято в декабре прошлого года. Воплотиться непосредственно в цифры и суммы в бухгалтерских ведомостях это рост мог только в январе 2017 года. А «на руки» граждане смогли получить первые деньги только по итогам января, то есть — в феврале.
О том, что первые дополнительные деньги люди получат только в феврале, говорил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время пребывания в Чернигове 17 января. Поэтому априори повлиять на колебания курса гривны в январе эти денежные средства не могли.
«Я предложил бы политиканам и экспертам, которые говорят о том, что минимальная зарплата уже повлияла на курс гривни, посмотреть в зеркало. Мы еще не выплатили в январе минимальную зарплату. Она будет выплачена в феврале. Она никак не могла повлиять на курс и не влияет на курс. Не надо разгонять панику, надо жить и дать людям нормальную зарплату «, — сказал глава правительства, общаясь с журналистами.
Впрочем радуются повышению минимальной зарплаты не все. Общественные организации, объединяющие предпринимателей Чернигове, еще до Нового года начали дискуссию о целесообразности установления такого уровня минимальной зарплаты.
Аргументы бизнеса: автоматически с минималкой растут и отчисления с зарплаты в бюджет и фонды. А значит такое повышение создает дополнительное значительное финансовую нагрузку на малый и средний бизнес.
«Груз 3200» -так неофициально среды называют повышение минимальной зарплаты предприниматели Черниговщины. И неофициально сообщают о количестве закрытых ФЛП, уволенных работников (чтобы не платить дополнительные начисления с увеличенной зарплаты).
Минималка в 3200 — не единственное нововведение этого бюджетного года. Добавились новации с кассовыми аппаратами и новая система штрафов, угрожающих бизнеса в случае нарушения трудового законодательства или недопуска проверяющих на предприятие.
Интересно, что бизнес начал искать разъяснений применению новым нормам законодательства. Например, ОО «Сияние Северщины» провело в январе-феврале несколько тематических учений по теме соблюдения субъектами хозяйствования требований законодательства Украины о труде. С привлечением представителей Департамента социальной защиты населения Черниговской ОГА и Управление Гоструда в области.
Не дожидаясь послаблений от правительства, решение об уменьшении налоговой нагрузки принимают местные советы на Черниговщине. Например, депутаты Бахмацкой городского совета, проникшись проблемами предпринимателей, проголосовали на сессии предоставить малому бизнесу налоговые льготы, установив в 2017 году снижены ставки для плательщиков единого налога — физических лиц-предпринимателей II группы упрощенной системы налогообложения. Здесь будет действовать почти вдвое снижена ставка — в размере 11% размера минимальной заработной платы.
На днях с обращением к Черниговского городского председателя о снижении ставки единого налога для предпринимателей II группы с 20% до 10% обратилась инициативная группа бизнесменов города. Аргументы — с Нового года единый налог для предпринимателей II группы вырос с 275,6 гривен до 640,0 (+ 132%), единый социальный взнос увеличился до 704 гривен (+ 100%). К этому добавляются начисления на минимальную заработную плату (если ФЛП имеет хотя бы одного работника) — 704 гривны единого социального взноса, 576 гривен налога на доходы физических лиц и 48 гривен военного сбора.
В Кабинете министров Украины, тем не менее, полны оптимизма. И приводят утешительную статистику: расходы на оплату труда работников бюджетной сферы растут в 2017 году на 40000000000 гривен. За счет увеличения минимальной зарплаты и ставок работников образования и здравоохранения.
Опровергают в правительстве и данные по катастрофического влияния на экономику Украины массового закрытия ФЛП через новые ставки и условия уплаты социального взноса и рост той же минималки.
«Уровень безработицы не растет, а наоборот падает, количество реально работающих предприятий на самом деле увеличивается. И при этом уже в январе возросло наполнения социальных фондов », — написал 8 февраля на своей странице Премьер-министр Владимир Гройсман.
Более того — статистические данные указывают: в январе зафиксирован рост реально работающих ФЛП. А по данным Государственной службы занятости Украины численность безработных в январе 2017 даже снизилась на 16%.
Впрочем, в комментариях к сообщению Владимира Гройсмана в ФБ Украинцы не жалеют эпитетов и сравнений. И говорят, что это не что иное, как манипуляция цифрами. Большинство не верит, что за 1 месяц до 45 000 граждан нашли работу, а общее количество безработных уменьшилось на 80 000.