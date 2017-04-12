«Минера» черниговского общежития установлено
12.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Как уже сообщалось, сегодня ночью неизвестный позвонил по номеру горячей линии и сообщил, что якобы заминирован общежитие по улице Текстильщиков, 34. На самом деле взрывчатки не нашли. Полиция уже установила личность «минера». Об этом сообщила пресс-офицер Черниговского горотдела полиции Наталья Човпило. Сейчас устанавливают его местонахождение. Заведомо ложную информацию о заминировании (259 ст. Часть 1) ему грозит лишение свободы от 2 до 6 лет.