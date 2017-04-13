Минер общежития оказался психически больным
Криминальной полицией Черниговского отдела и патрульной полицией Чернигова после проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина, который подозревается в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве общежития в областном центре. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Ночью 12 апреля по полиции поступила информация, что на линию «101» позвонил неизвестный и сообщил о заминировании черниговского общежития по улице Текстильщиков. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы Черниговского отдела полиции и Главного управления Нацполиции, взрывотехники, спасатели, медики и коммунальщики. Для сохранения жизни и здоровья граждан полиция оперативно эвакуировали из пятиэтажки около 150 жителей. Движение транспорта вблизи общежития был перекрыт. Взрывотехники с применением специально обученного пса тщательно обследовали здание. Каких-либо взрывных устройств они не обнаружили. Пообщавшись с жителями общежития, следственно-оперативная группа установила, что к совершению правонарушения причастен житель областного центра, который в тот вечер гостил в одной из комнат. В ходе проведенного уголовной полицией и патрульной полицией комплекса оперативно-розыскных мероприятий, мужчину, который подозревается в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, установили и вскоре задержали. Поскольку он находился в неадекватном состоянии, полицейские передали задержанного медикам. Бригадой скорой медицинской помощи подозреваемого доставили в Черниговской областной психоневрологической больнице. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) — наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. Продолжается досудебное расследование.