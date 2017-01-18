Мероприятия на Черниговщине к празднику Крещения Господня
18.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
11:30 — крестный ход верующих и духовенства Украинской Православной Церкви от Спасо-Преображенского собора в реки Десны (по пешеходным мостом), освящение воды управляющим Черниговской епархией Украинской Православной церкви митрополитом Черниговским и Новгород-Северским Амвросием; 12:00 — освящение воды управляющим Черниговской епархией Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата архиепископом Черниговским и Нежинским Евстратием (Золотой берег).
В Нежине:
12:00 — освящение воды Архиепископом Нежинский и Прилуцкий Украинской Православной Церкви Иринеем (ставок по ул. Космонавтов). Также в этот день утром во всех православных храмах Чернигова и области состоится торжественное богослужение и освящение воды.