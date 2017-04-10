Мэр начал разбирать публикации СМИ
10.04.2017 | Социум | Комментариев нет|
Владислав Атрошенко приказал своим подчиненным тщательно читать публикации в СМИ. Первой назвал недавнюю информацию, размещенную на «Высокому Валу» о закрытии медицинских пунктов при школах. «Там написали, что какой-то директор сказал, что на совещании сообщили, если кому-то плохо — вызывайте« скорую ». Билогура, если это правда, то я сам вам вызову «скорую», а если это такая же ситуация, как с 9-ю школой, то нужно привлекать журналистов к ответственности », — отметил мэр. А еще попросил подробнее работать с публикациями в СМИ. Мол, это облегчит чиновникам работу. Также обязал создать онлайн горячую линию городского головы, чтобы он лично видел все обращения, поступающие в колл-центр.