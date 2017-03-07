Мэр Мены Примаков потратил бюджетные деньги на собственный пиар?
Менский городской голова Геннадий Примаков решил «отблагодарить» творческим коллективам деньгами из городского бюджета. Из неофициальных источников стало известно, что горсовет на эту внезапную благотворительность раскошелилась аж на 100 000 гривен. В то же время, по словам того же Примакова, городская казна пуста, не позволяет решать насущные проблемы Мены — в бюджете отсутствуют деньги на ремонт дорог, на строительство места для отдыха молодежи и детских площадок, на реконструкцию спорткомплекса, на завершение работ по освещения райцентра, на построение водопровода, ведь значительная часть населения не имеет централизованного водоснабжения и тому подобное. Щедрость городского головы легко объяснить, если принять во внимание тот факт, что вскоре пройдут местные выборы и даже пиар за деньги налогоплательщиков будет ему не лишний. Конверты радикал вручил во время благотворительного фестиваля «Золотой Феникс». Кстати, отметил Менский мэр почему-то не все творческие коллективы, которые стояли на сцене, а потому дети, кому не достался сертификат, расстроились. — Городским головой был внесен сертификаты коллективам творческим. Это им были вручены деньги, то есть к благотворительности это никакого отношения не имеет? Пожалуй, что нет. Это творческим коллективам. То есть, то что-то отдельное, что-то свое, что-то горсоветовских? Так, так, — Наталья Толстая, главный бухгалтер Менского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.