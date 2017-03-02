Мэр Чернигова обещает грандиозный ремонт дорог
В Чернигове выделили дополнительные средства на капитальный, текущий и ямочный ремонт городских дорог. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. «Получаю большое количество жалоб на состояние дорог в городе, сам прекрасно вижу реальную ситуацию. В этом году в городе будет отремонтировано беспрецедентное количество дорог. Правда, даже тех 90 млн, выделенных, — недостаточно, но это значительно больше, чем во все предыдущие годы. В этом году мы планируем сделать капитальный ремонт: — ул. Мазепы (от родоначальника до площади Победы) — ул. Мира (от Котляревской к Стрелецкой) — ул. Пушкина — ул. Преображенская — Шевченко — от площади до Красного моста — Полуботка — от площади до Белого моста — Рокоссовского — от Шевченко до Доценко — начнем ремонт ул. Киевской (от Мегацентра) — ул Попудренко — ул Жабинского (при условии решения вопроса водоотведения). Эти все работы начнутся с апреля, когда заработают асфальтовые заводы. Первая в плане — улица Мазепы. 7 млн запланировано на ямочный ремонт, 20 — на восстановление внутридворовых проездов, 7 — на ремонт дорог в частном секторе. Все текущие ремонты будут осуществляться струйно-инжекторным методом, ускорит их выполнения и повысит срок службы покрытия », говорится в посте.