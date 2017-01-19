Менских «радикальных пончиков» будут судить
Прокуратура Черниговщины уже завершила расследование и направила в суд обвинительный акт по делу о получении неправомерной выгоды (взятки), соединенной с вымогательством. Обвиняемые — Менский городской голова Геннадий Примаков и руководитель предприятия «Менский аграрий», депутат районного совета Валерий Гайдукевич. В народе их окрестили Менский «радикальными пончиками». Оба — представители Радикальной партии Ляшко. Напоминаем, что еще в июле обоих «пончиков» задержали сотрудники СБУ за взятку в тысячу долларов США за будущее выделение участка в Мене. Тогда их обоих даже отправили в изолятор временного содержания. Правда, прокуратура настаивала на аресте и отправке обоих в СИЗО. Но суд отдал обвиняемых на поруки народных депутатов от Радикальной партии. Итак, суд состоится в Мне 26 января.