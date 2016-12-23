Менские волонтеры отвезли новогодние подарки военным в АТО
С гуманитарной миссией они посетили бойцов тактической группы «Беларусь», ДУК ПС, 72-й отдельной механизированной бригады, 130-го отдельного разведывательного батальона и седьмой автомобильной санитарной роты. Об этом сообщили в Менской РГА. На этот раз маршрут пролег через Марьинка, Очеретино и Северодонецк.
Воинам были доставлены автомобильные аккумуляторы и тосол для реанимобилей санитарной роты, военные шлемы, сварочный полуавтомат, зимнюю одежду, теплые носки, балаклавы, перчатки, медикаменты. И конечно, продукты питания: сало, мед, консервированные овощи, калину, апельсины, лимоны и яблоки. Но, наверное, военные больше ждали детских рисунков, самодельных игрушек для елок, трогательных писем и открыток-поздравлений с Новогодними и Рождественскими праздниками с наилучшими пожеланиями. Командование седьмой автомобильной санитарной роты передало поздравления и благодарности неравнодушным жителям Менщины, которые предоставляли огромную помощь волонтерам в подготовке поездки и всем-всем, кто помогает нашим защитникам.