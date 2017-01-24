Менские легкоатлеты завоевали призовые места на чемпионате области
Призовые места получили черниговские легкоатлеты на открытом чемпионате Черниговской области в Броварах. 19 января в легкоатлетическом манеже Броварского высшего училища физической культуры состоялись первые в сезоне соревнования по легкой атлетике — открытый чемпионат Черниговской области по легкой атлетике среди взрослых и юниоров, а также среди юношей и девушек 2000 года рождения и младше. В составе сборной команды Менского района по легкой атлетике в этом чемпионате принимали участие воспитанники тренеров Надежды Таратухина, Ирины Терпицькои и Николая Пушкаренко. Поздравляем спортсменов, занявших призовые места в личном зачете: Полоз Елена — I место в толкании ядра; Харковник Артем — I место в толкании ядра; Дорошенко Полина — I место в прыжках в высоту; Рутта Олег — I место в прыжках в высоту. Призерами чемпионата стали: — Руденко Андрей, Тищенко Богдан, Лупинос Екатерина Максименко Наталья, Соломенник Виктория — толкание ядра; — Майстренко Виктория, Ткаченко Екатерина — прыжки в высоту; — Слобода Мария, Рогова Дарья — прыжки в длину.