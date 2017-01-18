Менские легкоатлеты соревновались во Львове
15 января 2017 определились победители ХVIІ международного турнира по легкоатлетическим прыжкам «Мемориал Алексея Демьянюка».
Соревнования ежегодно проводятся во Львове в память об известном украинском легкоатлета, мастера спорта международного класса, участник Игорь ХХІІ Олимпиады 1980 года Алексея Демьянюка, который трагически погиб в 1999 году.
В программе соревнований при поддержке Федерации легкой атлетики Украины и Министерства молодежи и спорта Украины, проведения юношеский и юниорский турниры по прыжкам в высоту, а также Гран-при среди женщин и мужчин.
В этом году впервые соревнования посетили и юные представители Менского района — Дорошенко Полина, Майстренко Виктория и Рута Олег.
В двух секторах при активном болельщицких поддержки — по словам заслуженного тренера Надежды Таратухина — все наши спортсмены показали высокие результаты, и учитывая уровень турнира, заняли высокие места. Ближе к победе была Майстренко Виктория — V место, Рута Олег и Дорошенко Полина завоевали — VI и VIII места соответственно.
Спасибо нашим юным легкоатлетам за хорошие результаты и поздравляем спортсменов и тренера с победой !!!