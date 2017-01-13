Менская больница получила дорогостоящее оборудование
В течение 2016 года Менская центральная районная больница существенно улучшила свою материально-техническую базу. И наиболее ценное пополнение произошло в конце года. Больница получила новый операционный стол, видеосистему с блоком управления для проведения лапароскопических операций, что позволит проводить оперативные вмешательства на органах брюшной полости при хирургических, а также гинекологических заболеваниях (удаление желчного пузыря, операции на яичниках и других женских половых органах) без больших разрезов, а через несколько проколов в них, через которые будут вводиться специальные инструменты, а ход операции контролироваться на экране монитора, и стерилизатор воздушный стерилизации хирургических инструментов. Стоимость закупки — почти 400 тыс. грн. Оборудование приобретено при содействии народного депутата Украины Валерия Давиденко.