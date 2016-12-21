Мена показывает пример области, что делать с мусором
Твердые бытовые отходы, образующиеся на Черниговщине, состоят на полигонах и свалках, которых на территории области учитывается около 650.
Упаковочные материалы, стеклобой, металлолом — все это, часто попадает в составе твердых бытовых отходов на свалки и полигоны. Такой мусор годами накапливается, отравляет окружающую среду, хотя могло бы пригодиться человечеству и получить «вторую жизнь».
К примеру, в городе Мена не первый год функционирует коммунальное предприятие «Менарайкомунпослуга», директором которой является Валерий Квашук. На базе предприятия создано подразделение по сбору, сортировке и заготовки вторичного сырья.
— Мы изготовили контейнеры для сбора вторичных отходов, приобрели необходимое оборудование, опрессовочный агрегат, заключили соглашения с предприятиями и магазинами, где есть такие отходы — отметил Валерий Квашук.
Результаты не заставили себя долго ждать — уменьшилось количество стихийных свалок, население начало раздельно собирать мусор, в результате чего к полигону твердых бытовых отходов попадает меньше ресурсоценных отходов. Кроме того, за свою экологически важную работу граждане получают материальное поощрение.
Каждый из нас должен выполнить свой долг — начать правильно сортировать, хранить и передавать соответствующим организациям мусора, которое образовалось в собственных хозяйствах. Только начав с себя, с изменения собственного отношения к окружающей среде, возможно создать действительно благоприятное и гармоничную среду обитания.