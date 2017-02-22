«Механизатор» и «Научные пособия» продадут

despravda | 22.02.2017 | Новости | Комментариев нет

Президиум облсовета согласовал выставить на продажу два новых объекта областной собственности. Базу отдыха «Механизатор», что в Серединцы Черниговского района, и магазин «Научные пособия» в Чернигове по ул. Днепровская, 6-А., подчиненный управлению образования и науки. Если по первому объекту вопросов не было, то по «Пособиях», площадь земли под которыми 55 соток, разгорелась дискуссия. Аргументы начальника управления коммунального имущества Андрея Бунина «этот магазин — это фактически состав, заваливается, более похожий на натуральный сарай» и руководителя образования области Николая Конопацкого «рационально для образования не использовать это помещение, там так сыро, что учебники трухнуть, плюс нужны расходы на его охрану »склонили президиум поддержать распродажа.

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