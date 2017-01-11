Медики на Черниговщине получили подарки
У работников экстренной медицинской помощи почти нет выходных и праздничных дней. Ведь постоянно приходится дежурить в ожидании тревожных вызовов. И на выездах тоже могут возникать различные неприятные неожиданности. Было недавно, что упала фельдшер на скользком дворе, куда приехала к больному человеку. И ей самой понадобилась медицинская помощь … Или к темному неосвещенной подъезда многоквартирного дома заходят, спотыкаясь … И сел скользкими и неровными дорогами добираться часто приходится, а то и полевыми или лесными окольными путями. Нечасто работники этой службы радуются приятным событиям, и вот Корюковском медики имели такую возможность. К новогодне-рождественских праздников работники экстренной медицинской помощи получили подарок — 16 новеньких курток, сшитых по стандартам Министерства здравоохранения. Кстати, обновка стоила 11 тысяч гривен.