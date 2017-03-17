Мечта гранатометчика — бронемашина HAMZA MCV
Международный рынок вооружений и военной техники давно поделен между основными производителями, однако новые разработчики регулярно пытаются отвоевать свое «место под солнцем». Не остались в стороне и пакистанцы — в 2016 году компания Blitzkrieg Defense Solution представила бронемашину HAMZA MCV. Фирма, ранее занимавшаяся только бронированием различной техники, предложила объединить в одной машине высокую подвижность, вместимость и грузоподъемность бронетранспортеров, а также характерные черты защиты броневиков класса MRAP. Пакистанская машина новой модели имеет специфическую компоновку корпуса, не слишком часто используемую в подобных проектах. В отличие от большинства современных бронетранспортеров, HAMZA MCV имеет моторный отсек, выполненный в виде капота. Позади него размещается общий отсек с местами экипажа и десанта. Нижняя часть корпуса отдается под установку агрегатов трансмиссии. За пределами защищенного объема есть несколько дополнительных устройств для размещения тех или иных деталей, таких как, например, топливные баки.
Утверждается, что бронирование корпуса соответствует требованиям 4 уровня стандарта НАТО STANAG 4569. Это означает, что броневые детали способны защитить экипаж или внутренние агрегаты машины от обстрела из оружия под патрон 14,5х114 мм. Есть подобная защита всеракурсным — пока не уточнялось. Проектом также предусматривается защита от взрывных устройств. Ее характеристики, по официальным данным, соответствуют уровню 4B того же стандарта. Таким образом, экипаж и десант не пострадают при подрыве 10 кг тротила под днищем корпуса. По данным фирмы-разработчика, под капотом корпуса должен помещаться двигатель большой мощности. Тип и характеристики силовой установки не называли. При этом в официальных материалах отмечается, что применен двигатель должен обеспечивать удельную мощность на уровне 20 л.с. на тонну. Другие опубликованные сведения позволяют предполагать, что для достижения таких показателей мощность двигателя должна превышать 450-500 л.с. Высокая проходимость также должна обеспечиваться ходовой частью с колесной формулой 8х8. Авторы проекта считают, что одной из главных черт современной бронетехники является возможность полноценного наблюдения за обстановкой. Для этого бронемашина HAMZA MCV получает соответствующее оборудование. Интересной особенностью проекта является использование максимально возможного количества окон. В лобовом листе обитаемого отсека находятся два бронестекла прямоугольной формы, выполняющие функции ветрового остекления. Еще два окна меньшего размера располагаются на бортах рядом с лобовым. Борта десантного отделения имеют по пять прямоугольных окон, под каждым из которых помещается собственная амбразура для ведения огня из личного оружия. Еще два окна с амбразурами находятся в кормовом листе, рядом с отверстием аппарели. Таким образом, в целом корпус имеет 16 бронированных окон, является своеобразным рекордом. Однако для наблюдения за местностью экипаж и десант должны использовать не только развитое остекление. Проектом предусматривается установка набора видеокамер дневного и ночного видения, передают сигнал на мониторы экипажа. Подобное оснащение должно обеспечить вождения техники в любое время суток. Также дополнительным средством наблюдения может быть оптико-электронное оборудование боевого модуля. Собственный экипаж бронемашины от Blitzkrieg Defense Solution должен состоять из двух или трех человек, которые отвечают за управление машиной, вооружение и общий контроль действий. Кроме того, есть возможность перевозки 10 десантников с вооружением. При необходимости бронемашина может использоваться не только для перевозки людей. Кроме того, на ее базе могут быть созданы новые типы техники того или иного назначения. В этом случае новые проекты будут использовать имеющиеся возможности техники. По данным разработчика, грузоподъемность нового шасси составляет 15 тонн. Собственного встроенного вооружения на бронетранспортере HAMZA MCV нет, однако он может оснащаться боевыми модулями различных типов. Производителем заявлена возможность установки систем — от крупнокалиберных пулеметов до 30 мм автоматических пушек. Как сообщается, к настоящему времени компания Blitzkrieg Defense Solution завершила разработку проекта HAMZA MCV и построила первый опытный образец бронемашины. Сейчас прототип находится на стадии ранних испытаний и показывает свой потенциал, а также дает возможность вовремя выявить и ликвидировать имеющиеся недостатки. Перспективная бронемашина с Пакистана довольно интересный вид, но полноценную оценку проекта дать пока нельзя. Опубликованные данные свидетельствуют о наличии некоторых положительных черт, а заметные недостатки либо отсутствуют, либо просто не бросаются в глаза. Остается надеяться, что в будущем компания опубликует подробные данные о машине HAMAZ MCV, которые дадут возможность изучить его и составить собственное мнение. Характеристики ББМ Hamza Размеры (длина х ширина х высота), м 7,5 х 2,6 х 2,6 Экипаж, чел 3 + 10 Боевая масса, т до 26 Двигатель (мощность), л.с. до 600 Подвеска полностью независимая Скорость, км / ч 110 Запас хода, км 600 Угол подъема,% 60 Боковой крен,% 30 Клиренс, мм 500 Вертикальная препятствие, м 0,5 Ширина рва, м 1