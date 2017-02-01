Меблированная новая квартира для семейного врача, который приедет работать в Городище
В селе Городище, что на Бахмаччине, в конца 2017 года году сдадут в эксплуатацию новое помещение для сельской врачебной амбулатории. Сейчас здесь идет реконструкция здания под медицинский центр. «Этот долгострой стоит у нас, пожалуй, с 1994 года, — рассказывает сельский голова Валентина Тишенков. — Строили это здание для детского сада, но все работы остановились из-за финансовых трудностей в стране. Достояв этот долгострой до тех пор, пока в нем не осталось ни окон, ни дверей — сплошные стены ». В прошлом году в Городище началась долгожданная реконструкция долгостроя. Поскольку детский сад в селе работает при общеобразовательной школе, поэтому проект переделали под врачебную амбулаторию, ведь до сих пор медицинские услуги жители села получали в старой, уже аварийной, господской доме, которому более ста лет. «Завершение строительных работ запланировано, согласно проекту, на декабрь 2017 года. В амбулатории будет стоматологический кабинет, кабинет главного врача, процедурный кабинет и манипуляционная », — делится Валентина Николаевна. Кстати, для семейного врача в помещении новой амбулатории, конечно, отдельно от медицинской части, строят жилье на 120 квадратных метров. Жилье будет со всеми удобствами, как рассказывает нам сельский голова Валентина Николаевна, в нем будет много комнат, а также за счет общины планируют закупить необходимую мебель. Единственное, чего нет в Городище — семейного врача. Вакансия пока свободна. «У нас работает семейный врач Николай Бас, но ему уже почти 70 лет. Хотелось бы, чтобы новая амбулатория возглавил младший врач », — говорит Валентина Тишенков. Сельская амбулатория обойдется стране почти три миллиона гривен. В селе благодарят народного депутата Украины Валерия Давыденко, который помог получить от государства необходимые для реконструкции средства. Амбулатория будет обслуживать три села Батуринской объединенной территориальной общины — Городище, Часниковка и Шумин с населением в 1036 человек. Но городищенцев планируют, что в их медицинском учреждении лечиться и бахмаччаны.