Матери отказываются от новорожденных
Семь молодых рожениц отказались от своих малышей в течение прошлого года. Две горе-мамаши испугались инвалидности, которой на свет появились их дети. Об этом на утреннем совещании с мэром сообщила начальник городского центра семьи, детей и молодежи. При роддоме уже более четырех лет работает психологическая консультация, организованная социальными работниками. Там убеждены: большинство женщин отказывается от малышей, потому что не может их обеспечить. «Женщины не готовятся к появлению маленького ребенка, когда наши сотрудники приходят в дома, то там ужас», — начальник центра семьи, детей и молодежи Олеся Мазур. Сейчас количество брошенных детей уменьшается, убеждает главный врач Черниговского городского роддома Василий Гусак. По телефону он сообщил, что больше всего детей, от которых отказалась мать, медики зарегистрировали в 2008 году. Тогда за год таких маленьких было больше десяти. Сейчас в родильном уже есть один малыш, которого мама не хочет. А в среднем за полтора месяца нового года на свет появилось почти четыре сотни маленьких черниговцев. Мальчиков на пятьдесят больше.