Мастер-класс до Крещения: что нужно знать о купании в проруби
19 января православные Церковь отмечает праздник Крещения Господня. Кстати, в этот день состоялось сразу два события в истории религии — крещение Сына Божия Иоанном Предтечей в водах реки Иордан и явление Святого Духа, то есть Богоявление. Богоявление завершает цикл рождественских праздников и требует особого приготовления. Накануне Богоявления, как и перед Рождеством, верующие придерживаются строгого поста. А 19 января в всех церквях совершается великое освящение воды. Согласно церковным канонам, в этот праздник верующий человек должен прийти в церковь, отстоять службу, поставить свечку, набрать освященной воды. Крещенскую воду используют для лечения болезней, укрепления морального духа и физических сил. После службы церковные процессии идут к полыней на водоемах, которые тоже освящаются. Православные зачерпывают в этой проруби святую воду, умываются ею, а самые отважные люди ныряют в прорубь. Но купание в проруби на Крещение — процедура необязательна, особенно если человек к этому не готова ни морально, ни физически. К тому же, черниговские медики утверждают, что к купанию следует подходить серьезно и взвешенно. Прежде всего надо изучить противопоказания. Купание в проруби подходит тем, кто не страдает от хронических, острых или воспалительных заболеваний. Список противопоказаний достаточно длинный. При наличии простуды и любых других проблем со здоровьем постоянного или временного характера купаться также не рекомендуется. Если не нашли своих болезней в списке, тщательно выбрать одежду. Отдайте предпочтение одежде без пуговиц или застежек. Кроме того, с собой необходимо иметь полотенце, тапочки или небольшой коврик, комплект сухой одежды, в который можно будет переодеться после купания. Окунаться в прорубь стоит только в специально оборудованных местах. Накануне праздника у берегов рек оборудуют специальные проруби, возле спасателей. Они предназначены для массовых купаний. Такие проруби являются самыми надежными, организованными и безопасными местами для купания, что особенно важно, если купание происходит впервые. Позаботьтесь о собственной безопасности и не пренебрегайте ею! Отправляться на купание голодным нельзя: организму нужны большие запасы энергии, чтобы как можно дольше поддерживать нужную температуру тела. Поэтому за несколько часов до купания в проруби сытно поешьте. Перед погружением в воду необходимо подготовить и разогреть тело. Легкая пробежка трусцой, несколько наклонов и быстрая зарядка станут лучшим выбором для подготовки организма к купанию. Категорически запрещается употреблять спиртное до погружения — это легкий способ заболеть, получить наиболее нежелательный эффект, который в будущем может привести к серьезным последствиям для здоровья. Существуют и правила погружения. Если купание на Крещение происходит впервые, то лучше погружаться по шею. Прыгать в воду категорически запрещено, а погружение в прорубь с головой, в свою очередь, подходит только для опытных. Опускание на глубину должно происходить не быстро и не медленно — в первом случае организм начнет сопротивляться, подскочит давление, участится дыхание, а во втором — шанс замерзнуть возрастет в разы. Погрузившись в прорубь, находиться в ней можно от 10 до 30 секунд. Нахождение в воде больше минуты может вызвать не только озноб, но и переохлаждения, что крайне опасно и нежелательно для всех «моржей» независимо от опыта и состояния здоровья. Достаточно окунуться три раза. После погружения, выйдя из воды, тщательно вытрите и разотрите себя полотенцем, а затем переоденьтесь в заранее подготовленный сухой комплект одежды. Согреться после купания в проруби поможет горячий чай с лимоном. Взяв с собой термос с напитком, вы укрепите иммунитет и обезопасите себя от быстрого замерзания. Употребление спиртного после купания должно быть умеренным: стакан красного церковного вина, более известного как кагор, будет вполне уместным. Если вы будете придерживаться этих правил, купание на Крещение в первый раз пройдет без риска для здоровья, а хорошее самочувствие, крепкий иммунитет и удивительно мощный прилив энергии еще долго будут напоминать о себе.