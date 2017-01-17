Масштабное обновление: спасатели получили спецтехнику
17 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в рамках рабочей поездки в Черниговскую область, встретился со спасателями ДСНС области и передал им пожарную технику и аварийно-спасательное оборудование. Пожарные получили 4 пожарных автомобиля на базе шасси МАЗ, закупленных за средства государственного бюджета на сумму более 15 млн. грн. Глава правительства также вручил двум пожарным, которые проявили мужество при ликвидации последствий разрушения жилого дома в Чернигове именные часы. «Для оперативного реагирования на все чрезвычайные события и ситуации спасатели, в первую очередь, должны быть обеспечены современной техникой. Именно поэтому бюджетом на 2017 год предусмотрено выделить ДСНС 600 млн. Грн на улучшение материально-технического обеспечения. Мы и в дальнейшем будем поддерживать пожарных и решать вопрос о дальнейшем обновление автопарка ДСНС, повышение заработных плат и обеспечения престижа профессии спасателя «, — отметил Владимир Гройсман. Также в пиротехнического подразделения ДСНС области передано оперативное пиротехнический автомобиль Mitsubishi L-200, который был закуплен Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) при финансовой поддержке правительства Японии. Кроме того, спасатели получили бульдозер, закупленный Правительством Китайской Народной Республики. Черниговская областная государственная администрация передала пожарным аварийно-спасательное оборудование (пожарные рукава, генератор, компрессор, тепловую пушку дизельную, тепловую пушку электрическую, мотопомпу, аккумуляторы к радиостанции) и боевую одежду.