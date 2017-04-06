Масштабная толока: в субботу черниговцы уберут город
В этом году День окружающей среды, 8 апреля, совпадает с акцией по благоустройству «За чистую окружающую среду» и Днем благоустройства территорий населенных пунктов. Толока даст возможность каждому внести реальный вклад в общее дело — сохранение и восстановление окружающей среды. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. В рамках проведения акций запланировано комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды, озеленение, благоустройство населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, очистки водных источников, сохранение территорий и объектов природно-заповедного фонда, а также на распространение экологических знаний. Приобщиться к весенней уборке могут все жители области, предприятия, учреждения и организации. В прошлом году в составлении населенных пунктов Черниговщины во время акций по озеленению и благоустройству территорий приняли участие более 150 000 человек. Удалось ликвидировать 418 несанкционированных свалок, убрав при этом 5 345 000 кубических метров бытовых отходов. Кроме того, привели в надлежащее санитарно-техническое состояние 164 парка, 252 скверы и 918 детских и спортивных площадок. А также благоустроили 1035 мест почетных захоронений и 2328 кладбищ. Помните! Сохранение окружающей среды — дело каждого из нас. Ведь пока мы сознательно выбрасываем и оставляем мусор в местах отдыха, на природных ландшафтах, какие мусороперерабатывающие заводы не помогут нашей окружающей среде.