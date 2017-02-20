Масленица стартует: 7 вкусных и веселых дней
В 2017 году Масленица начинается 20 февраля и продлится до 26 февраля включительно. Масленица — древний славянский праздник, символизирующий проводы зимы и радостное ожидание весны. Масленицу начинают праздновать за неделю до Великого поста — дата празднования привязана к православной Пасхи и меняется каждый год. С давних времен эта неделя славится сытной едой. Главное блюдо праздника — блины. Но также подают оладьи, пирожки с разнообразными начинками (грибной, сырной, капустной и т.д.). Последний день Масленицы назывался Прощеное воскресенье. В этот день принято было просить прощения у всех близких, обиженных за причиненное зло, за какие-то свои проступки. И простить о себе с чистым сердцем же за такие же действия, которые случайно или намеренно были причинены. Это очень светлый и красивый день перед началом Великого поста. В 2017 году Великий пост начинается 27 февраля. Основной ритуал на этой неделе, с 20 по 26 февраля, — сжигание чучела на костре. Чучело устанавливают в центре огромного костра и прощаются с ним шутками, песнями, танцами. Ругают за зиму, морозы и зимний голод и благодарят за веселые зимние забавы. После этого чучело поджигают под веселые возгласы и песни. Это символизирует уход надоевшей зимы. Люди приветствуют долгожданную весну.