Масленица 2017: какого числа, важные традиции и приметы праздника
Какого числа мы будем праздновать Масленицу в 2017 году — вопрос интересующий многих мамочек, ведь все хотят успеть порадовать семью вкуснейшими блинами. В 2017 году масленичная неделя будет длиться с 20 по 26 февраля, предвещая собой грядущий Великий Пост. Запасайтесь рецептами, планируйте развлекательную программу — и провожайте зиму!
Масленица (Сырная седмица) – это праздник, который подарит всем нам целую неделю поводов для веселья и вкусных угощений. Но если у вас лишь блины ассоциируются с этим праздником, мы напомним о христианской составляющей, о том, какие существуют связанные с Масленицей приметы и обычаи.
МАСЛЕНИЦА И ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Согласно традиции в Украине и не только, Масленица готовит верующих к особому периоду – за нею следует Великий Пост. И не стоит думать только о пищевых ограничениях будущего поста, помните о духовных. Традиции масленицы включают общение с близкими, примирение, а последний день этого праздника – Прощеное воскресенье. Это и позволит верующим соблюдать Великий Пост духовно.
МАСЛЕНИЦА: ТРАДИЦИИ
Чтобы не отходить от традиции, на Масленицу 2017 года запланируйте максимум походов в гости друг к другу. Блины и чай должны быть в каждом доме.
1-й день Масленой недели. Встреча
Хозяйки, по традиции, начинали печь блины, дети делали Масляну — куклу из соломы, катались на горках, на тройках лошадей. Первый испеченный блин отдавали нищему, чтобы он помянул усопших. Так и говорили: «Первый блин за упокой».
2-й день Масленицы. Заигрыш (День молодоженов)
Отмечая праздник Масленицы, молодожены катались с горы и звали в гости знакомых и родню. Также в этот день парни и девушки высматривали себе будущую пару.
3-й день Масленицы – Лакомка (Тещины блины)
Зятья идут на блины к теще. А неженатые и незамужние мужчины катались с горок. Над парнями, за которых не согласились пойти невесты в этом году, в этот день устраивались розыгрыши.
4-й день Масленицы. Разгуляй
В этот день были особые гулянья со снежными городками, кулачными боями и т.п. А чучело Масленицы ставили на гору.
5-й день Масленицы – Тещины вечерки
В этот день уже тещи идут на блины к зятьям. Если вы решили до конца соблюсти народные приметы, на Масленицу-2016 устройте вечер в кругу семьи. Но помните, что по традиции, теща должна предварительно прислать в дом зятя всё, из чего печь блины.
6-й день Масленицы. Проводы или Золовкины посиделки
В этот день жгут Масленицу, пляшут возле костра. А молодые невестки приглашают родственников к себе.
7-й день – Прощеное воскресенье
В Прощеное воскресенье принято посещать храмы, чтобы пройти чин прощения. И, конечно, важно попросить прощения друг у друга. Можно просто сказать, но от души: «Прости меня». А ответить так: «Бог простит, и я прощаю. И ты меня прости». Важно не только попросить прощения, но и простить. Также в это день посещаются перед закатом кладбища, где принято тоже просить прощения, кланяться и оставлять блины.
В чистый понедельник после Масленицы, по традиции, посещали бани.
МАСЛЕНИЦА: ПРИМЕТЫ В УКРАИНЕ
Если на Масленицу поскупишься, то за год разоришься. Щедрые угощения для семьи и гостей – залог благополучия на год.
Если первый блин румяный, красивый, то это к здоровью. Бледный сулит болезни.
Тонкий первый блин предвещает легкую жизнь.
Дырочки в первом блине символически обозначают количество детей в доме.
Припек посредине первого блина говорит о будущей верности мужа. А если сбоку – станет посматривать по сторонам.
Ровные края первого блина – к благополучному замужеству.
Один из первых блинов незамужняя девушка должна вынести первому встречному и спросить имя. Так и будут звать ее суженого.
Чем больше блинов хозяйка напечет, тем больше будет солнечных дней.
На Масленицу принято выбрасывать и сжигать все старое.
Кто дальше скатится с корки на Масленицу, у того будет лучший урожай льна.
Детям нужно сделать свистульки. Чем больше они на них посвистят, тем скорее птицы прилетят.