Машина из Англии так и не доехала до черниговца
21.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
44-летний мужчина присмотрел себе на сайте объявлений хорошую машину. Выбрал «Renault Trafic». Продавец пообещал пригнать машину из Англии. За это попросил перечислить в качестве задатка почти 3000 долларов. Черниговец, не подозревая худого, через систему Western Union перечислил необходимую сумму. Машину так и не получил. Продавец больше не выходит на связь. Поэтому обманутый мужчина обратился в полицию с просьбой принять меры к мошеннику. В правоохранительном ведомстве подтвердили этот факт. Сейчас продолжаются поиски лжепродавця. Мошенничество через интернет — одно из самых распространенных. Выйти на след преступников обычно сложно.