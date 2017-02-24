Маленькие нежинцы наперегонки лазили по скалам
24.02.2017 | Спорт | Комментариев нет|
В течение 18-19 февраля в Нежинском центре туризма и краеведения учащейся молодежи прошел отборочный тур первенства заведения с боулдеринг (скалолазание на имитированных скалах), приуроченный ко Дню Героев Небесной Сотни. В турнире приняли участие 62 кружковцы заведения в возрасте от 9 до 19 лет. Соревнования состояли из восьми различных по сложности дистанций (боулдеринг). О сложности дистанций свидетельствует то, что все восемь боулдеринг преодолели только двое участников: Максим Примушко (ученик СШ № 15) и Наталья Пивень (ученица гимназии № 3). В общем, участники преодолели по 5-7 боулдеринг. В финал в каждой подгруппе вышли по пять лучших спортсменов. 4 марта состоятся финальные старты.