Маленькая победа: 26-й маршрут будет курсировать через школу и облбольницу
27.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове с 28 января будут внесены изменения в схемы движения автобусов на городском автобусном маршруте № 26 «вул.Волковича — Яцево». Теперь этот маршрут будет пролегать через областную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Благодаря этому изменению будет обеспечено соединение улиц Еськова, Стрелецкая и всего этого района с учебными и медицинскими учреждениями, находящимися в районе ремзаводе и областной больницы. Автобусы будут двигаться от ул. Еськова по ул. Михалевича на ул. Волковича (в одном направлении), затем по ул. О. Кошевого на проспект Мира, оттуда на ул. Михалевича и далее по маршруту.