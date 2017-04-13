Махинации с арендой квартиры: мошенник обманул 26-летнюю черниговку
12 апреля полицией области отрыто уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) по факту обмана гражданки путем злоупотребления ее доверием. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. За помощью в полицию обратилась 26-летняя жительница Чернигова. Она рассказала, что была обманута мошенником, который на сайте бесплатных объявлений разместил объявление о сдаче в аренду жилья. Доверчивая девушка перечислила в качестве предоплаты 5500 гривен. Только когда человек перестал выходить на связь обманутая гражданка обратилась в милицию. В связи с этим полиция вновь напоминает простое правило — за заказанный через Интернет товар рассчитывайтесь только после его получения! Ни в коем случае не перечисляйте задаток или даже всю сумму вперед. Это обман! Информация о событиях внесена в единый реестр досудебных расследований, возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) — наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.