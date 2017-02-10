Люди собираются, чтобы помочь жителям водоемов
На Киевском водохранилище 11 февраля в районе рибстана села Лебедевка состоится масштабная акция «Глоток воздуха» по предупреждению заморных явлений у рыбы в зимний период. Зима — сложный период для рыбьих стай. Толстый лед, которая сковала большинство наших водоемов, ведет к уменьшению уровня кислорода в воде, что может привести к заморных явлений в водных обитателей. От удушья ежегодно погибают сотни тонн рыбы в наших водоемах. Еще свежа память о том, что в 2010 году произошла эко трагедия на Киевском водохранилище. В тот год была суровая зима. Толщина льда доходила до метра. Тогда более тысячи тонн рыбы, бросилась на мелководье в поисках кислорода, после залпового сброса воды, раздавило массой льда самолета. Чтобы не допустить подобных явлений и уберечь рыбу от гибели, по инициативе Государственного агентства рыбного хозяйства Украины и общественности, организована рабочая группа по мониторингу состояния Киевского водохранилища, в работе которого принимают участие представители профильной общественности, ихтиологи и инспекторы Киевского рыбоохранного патруля, областного управления ДСНС Украины , Минприроды Украины, Госводагентства, Госэкоинспекции и Института гидробиологии НАН Украины. С целью предупреждения заморных явлений у рыбы и привлечение к этому вопросу внимания широкой общественности 11 февраля будет проводиться Акция «Глоток воздуха» на Киевском водохранилище в районе рибстана села Лебедевка (4 км. По дамбе от Киевской ГЭС), которая предусматривает широкомасштабные мероприятия по предупреждению явлений удушья рыбы. В мероприятии примут участие: представители Агентства рыбного хозяйства Украины, Государственной экологической инспекции Украины, Департамента агропромышленного развития КОДА, Киевского рыбоохранного патруля, Главного управления ДСНС Украины в Киевской области, Агентство водных ресурсов Украины, Киевоблсовета, Ассоциации рыболовов-промысловиков Киевского водохранилища, Ассоциации рыболовов Украины , Национальной экологической Рады Украины, ОО «Эко Громада» во время акции будут просверлены тысячи лунок, вырезанные десятки лунок, в которые участники вставлять камыш, чтобы они не замерзли. Завершит мероприятие традиционная рыбацкая уха и горячий чай. Для представителей СМИ организаторы транспорт предоставляют Время и место сбора участников мероприятия: 11.2.2017 в 10-00 по адресу: Киев, ул. Тургеневская буд.82-А (Управление рыбоохраны в Киеве и Киевской обл.) Аккредитация: тел. (067) 140-01-24 Александр