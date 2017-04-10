Любовь и голуби: о чем предвещают птицы
Символисты утверждают, что жизнь посылает нам определенные сигналы в виде различных символов. Увидеть их может каждый, главное внимательно присматриваться. В народе это явление объясняется более просто и все «знаки судьбы» люди называют не иначе, как обычные приметы. Большинство народных примет так или иначе связаны с предсказанием погоды. А, как известно, издавна точными метеорологами были разные животные, например, голуби. Пожалуй, с ними связано наибольшее количество погодных предрассудков, причем в отличие от современных «человеческих» метеопрогнозов они сбываются значительно чаще. Вот, например, люди давно заметили, что в том случае, если голуби купаются в луже, это означает, что вскоре наступит засуха и осадки не выпадут длительное время. Эта же примета сообщает нам о том, каким ожидается лето. Например, если в конце весны, когда погода уже устоялись «птица мира» активно плещется в лужицах — стоит ждать жаркое плохо лето, во время которого практически не выпадут осадки. А в конце лета купаются голуби предвещают сухую теплую осень, которая будет достаточно длительной и затяжной, причем обязательно следует ждать прихода «бабьего лета». В том случае, если голуби только ходят вокруг лужи и якобы избегают или раздумывают, заходить в нее или нет, примета говорит о том, что вскоре обязательно выпадут осадки и стоит с собой обязательно захватить зонтик. Если голуби лишь погружают лапки в луже и быстро выбегают, ближайшую неделю будет достаточно прохладной и влажной. Примета очень верна. Даже если на улице стоит стабильно теплая погода, а вы заметили, что птицы ведут себя подобным образом — совсем скоро похолодает. Не ленитесь и присмотритесь к поведению этих птиц, и вы всегда будете знать, какую погоду ожидать в будущем.