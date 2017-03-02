Лыжники из Черниговщины завоевали 15 наград на Чемпионате Украины
02.03.2017 | Спорт | Комментариев нет|
В селе Реутинцы Кролевецкого района (Сумская область) состоялся командный Чемпионат Украины по спортивному ориентированию на лыжах. На него прибыли более 170 спортсменов, а это 17 команд из 10 областей Украины. Спортсмены-ориентировщики сборной команды Бахмачского района в острой борьбе завоевали 15 наград (8 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые), что позволило занять седьмое место в общекомандном зачете.