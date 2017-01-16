«Львовский запах»: в Прилуках неизвестные выбросили тонны мусора
В Прилуцкий отдел полиции 15 января обратился 44-летний житель Прилук. Он сообщил, что в городе Прилуки по улице Дружбы Народов на территории бывшей базы «ПМК-237» в районе железнодорожного переезда обнаружено выбросы твердых бытовых отходов. Об этом сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что в период времени с 6 января по 15-е неизвестные на уже частную территорию бывшего ПМК-237, принадлежащий 37-летнему жителю города Прилуки, на грузовых автомобилях отгрузили бытовой мусор (куча мусора примерно длиной 30 метров, шириной 6 метров, высотой 2,5 метра). На этой территории есть стоянка, а также размещены два больших помещения. Охрана на этой территории отсутствует. При осмотре мусора было найдено товарные чеки, в которых была указана адрес — город Львов. В ходе телефонного разговора с владельцем территории последний сообщил, что этот мусор привезли на территорию на несколько дней и в дальнейшем мусор будет убран с территории. С места происшествия изъято: фрагменты документов. В устной форме владелец сообщил, что к нему обратились представители фирмы из Киева и попросили оставить на его территории грузовые автомобили, которые были в неисправном состоянии, но 15 января на этой территории было обнаружено выброшенный мусор и отсутствуют грузовые автомобили. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство. Проводится проверка.