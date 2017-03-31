Львовский мусор хотят свозить на Черниговщину
Проблема с утилизацией львовского мусора докатилась и до Нежина. Так, на очередном заседании исполнительного комитета говорилось, что Львовский городской совет направил Нежинскому письмо с просьбой рассмотреть вопрос утилизации их бытовых отходов на Нежинском полигоне. Правда, на рабочем совещании львовянам предоставили ответ, что это невозможно. Примечательно, что просьба Львова в Нежин было не единственным. С подобным обратилась и Бурковский сельский совет, что на Нежинщины. Она просит рассмотреть возможность утилизации бытовых отходов объемом 10 тонн в 2017 году на Нежинском городском полигоне. В целом ситуация в Нежинском районе с мусором неутешительная. На каждом собрании села ставится вопрос благоустройства и упорядочения стихийных свалок, которые уже стали «достоянием» современности. Члены исполкома на такое обращение отреагировали голосованием «против». Также в ходе этой темы обсудили и актуальный вопрос инвесторов по утилизации, переработки и сортировки ТБО. Но, как отмечалось, к этому ключевые требования инвестор хочет иметь гарантии тоннажа мусора и на этом рынке не будет конкурентов. Для этого, возможно, придется свозить мусор из других городов. Соответственно, общество может выступить против этого.