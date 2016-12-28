Лучшее платье и копейка в кармане: как правильно встретить Новый год
Новый год имеет очень давнюю историю, и всего его существования накопилось множество народных новогодних примет, следуя которым можно заставить грядущий год стать удачным.
Поэтому предлагаем вашему вниманию некоторые новогодние приметы. — Перед Новым годом нельзя выносить сор из избы, иначе целый год не будет домашнего благополучия. — Встречать Новый год нужно в новом и лучшем наряде и украшениях — чтобы жить богато. — С первым боем курантов надо быстро написать на клочке салфетки свое желание, сжечь его и бросить пепел в бокал с шампанским. Напиток надо выпить до последнего глотка до 12:00 ночи. Тогда желание обязательно сбудется. — Для богатства на Новый Год надо обильно обсыпать всех присутствующих зерном или хотя бы сварить каши и подать ее к столу, особенно хорошо в год Петуха. — Если утром 1 января на деревьях густой иней — год будет хлебородный, иначе — голодный. — При встрече Нового года в кармане обязательно должен лежать хоть одна монетка. У кого пусто в карманах в новогоднюю ночь, то весь год будет испытывать дефицит денег. — Если после наступления Нового года первым в дом войдет мужчина, то весь год проживете в достатке. — 31 декабря и 1 января ничего при каких обстоятельствах никому нельзя давать в долг (ни денег, ни вещей, ни продуктов). Иначе отдадите все свое доброе и останется только плохое. — Если 31 декабря встретите на своем пути собаку — в следующем году найдете хорошего верного друга. — Если в новогоднюю ночь на небе много звезд, то год будет урожайным.