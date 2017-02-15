Лопнуло терпение: пенсионеры-правоохранители готовы блокировать Пенсионный фонд
Пенсионеры-правоохранители уже год требуют пересчета пенсий. На это есть законные основания: письмо министерства, решения судов разных инстанций. Однако все это время их футболят от кабинета в кабинет, Министерства внутренних дел в Пенсионный фонд. Говорят, терпение лопнуло. Пенсионеры в Чернигове готовы прибегнуть к радикальным шагам. Об этом они сообщили руководство Управления Пенсионного фонда в области. Готовы блокировать работу фонда, пока их требования не будут выполнены. «Футбол, обещают, а вопрос не решен. Поэтому проводим всеукраинскую акцию. Настроены мы по-боевому », — координатор инициативной группы пенсионеров ОВД Валентин Авраменко. Пенсионеры органов внутренних дел утверждают, что значительная их часть получает мизерные пенсии. Это в основном рядовой и сержантский состав. Они лишены многих льгот. Поэтому чувствуют себя брошенными на произвол судьбы. «Как выжить? коммунальные платежи — 5000, а пенсия — 2,5 тысячи. Я отдал государству 25 лет », — пенсионер ОВД Виктор Дейнеко. «5,8 тысячи пенсионеров у нас в области. Очень много сержантов, которые делали грязную работу, поднимали пьяниц на улицах, а пенсия у них 1400 гривен », — пенсионер ОВД Ирина Чугай. В областном Управлении Пенсионного фонда пенсионерам-правоохранителям так четкого ответа и не дали: будет перерасчет и когда. Мол, у фонда есть много вопросов к правоохранительного ведомства и несогласованных деталей. Все это не позволяет начать перерасчет. «Вопрос в фонд: с какой даты начать перерасчет? С момента создания Нацполиции или военного закона? », — Начальник Управления пенсионного обеспечения военнослужащих и других категорий Светлана Симанчук. Впервые за 25 лет пенсионеры-правоохранители вышли на улицы с протестом. Говорят, не хотят, чтобы экономические требования переросли в политические. Однако все идет к этому.