Лодкой на виражах деснянских волн: общественные перевозки по-сосницки
17.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Сосницком районе временно отсутствует паромное сообщение с райцентром населенных пунктов Пекаревского сельского совета (сел Пекарев, Кнуты, Костырев, Синютин). Население переправляется через р. Десна с помощью лодки «Казанка» (4-5 человек). Транспортное сообщение с райцентром данных населенных пунктов осуществляется через пгт Короп. Жизнедеятельность жителей, проживающих в данных населенных пунктах обеспечивается. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.