Лесная тишина пока звери размножаются — люди не бушуют
В период массового размножения диких животных, с 1 апреля до 15 июня 2017 года, на Черниговщине запрещается проведение в естественной среде работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума и беспокойства (стрельба, проведение взрывных работ, фейерверков, санитарных рубок леса, использование моторных маломерных судов, проведение ралли и других соревнований на транспортных средствах). Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Черниговской области. Обеспечивать охрану среды обитания, условий размножения и путей миграции животных обязаны предприятия, учреждения, организации и граждане при осуществлении любой деятельности, влияет или может повлиять на состояние животного мира. С целью усиления государственного надзора (контроля) в период массового размножения диких животных инспекцией разработан и согласован План совместных мероприятий по обеспечению охраны окружающей среды и контроля за использованием природных ресурсов на территории Черниговской области совместно с Главным управлением Национальной полиции в Черниговской области, Черниговским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства, Чернигиврибохороною и Черниговским пограничным отрядом. За нарушение тишины наступает административная ответственность, согласно ст. 87 КУоАП.