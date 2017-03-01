Лекарства исчезли из аптек: поставщиков напугали низкие цены
Так можно охарактеризовать ситуацию, сложившуюся на рынке продажи фармацевтических препаратов, на которые планируется снизить, то есть реферировать, цены. Речь идет прежде всего о доступных препараты против гипертонии и те, предотвращающие появление сердечной боли. В правительстве обещали существенное удешевление ряда аптечных препаратов против кардиологических проблем, сахарного диабета и бронхиальной астмы. Предполагалось, что с 1 января люди, страдающие такими болезни — а это каждый седьмой Украинец — смогут покупать необходимые лекарства очень дешево. Например, если бисопролол (препарат против гипертонии и для профилактики инфаркта) ранее стоил до семи гривен за конвалют, то в результате реимбурсации — около 50 копеек. Конечно, такие цены не будут проблематичными для кармана рядового пенсионера, который привык принимать этот и подобные препараты в течение длительного времени. Впрочем, произошло как всегда — государство аж один день регулировала предельную цену на те же кардиологические препараты, а затем руководство МОЗ сообщил, что, учитывая несовершенство механизма внедрения референтных цен, есть смысл ввести реимбурсация с 1 апреля. Что же сделали поставщики лекарств? Вместо того, чтобы спокойно ожидать второго месяца весны и изменить ценники на препараты, прекратили поставлять их в аптечную сеть. Конечно, аптекари не виноваты. Впрочем, объясняют — цены, которые спустил правительство, — нереальные, ведь иногда стоимость препарата уменьшается почти в 30 раз. Например, как рассказывают в Государственной службе по лекарственным средствам в области, виновные в этом мощные аптечные оптовые склады, которые намеренно придерживают препараты, ведь дистрибьютеры не хотят их завозить, потому что не знают, какой будет цена в дальнейшем и будет ли разрешение этот препарат на распространение в Украине. В свою очередь кардиологи советуют: если вы не можете найти в аптеке необходимые лекарства — обратитесь к врачу, он подберет для вас аналог. А вот в Черниговской фармацевтической компании отмечают: не факт, что и с 1 апреля референтные цены начнут действовать, ведь пока нет соответствующего проекта. По крайней мере, официальный сайт МОЗ об этом не сообщает.