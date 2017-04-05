Легкоатлетка Ольга Бибик чуть не погибла в страшном ДТП
Черниговская легкоатлетка Ольга Бибик 3 апреля попала в ужасную аварию. Девушка вместе со своим парнем Сергеем Тагиров, женой брата и 2-летним племянником ехали в Чернигов. Ольга же возвращалась из тренировок в Турции. За рулем был Сергей. Спортсменка рассказывает, что по трассе двигались не скоро — 80 км в час. «Навстречу нам в направлении Киева двигались оранжевые« Жигули ». Эта машина остановилась и решила нас пропустить, поскольку водитель хотел совершить разворот через 2 сплошные полосы и ехать в сторону Чернигова. Но в 50 метрах водитель начал делать разворот … Сергей резко ударил по тормозам и хотел съехать на правую полосу, но «Жигули» тоже сошли вправо и мы их ударили в правый бок, съехали в кювет и врезались в столб … столб летит над крышей машины, падает, а мы тем временем сносим деревянный забор и вризаемося в дерево », — делится подробностями аварии на своей странице в соцсети Ольга Бибик. В результате ДТП легкоатлетка повредила голову и грудную клетку, ее парень — сломал нос. Пострадавших неравнодушные отвезли в ближайшую больницу — в Козелец. Там Ольге зашили голову. Племяннику и его маме, которые были на заднем сиденье, повезло больше — они отделались испугом. Машина же разбита вдребезги. Как выяснилось позже, за рулем «Жигулей» находился глухонемой человек, к тому же в состоянии алкогольного опьянения. Анализы показали в его крови 2 промилле алкоголя. Ольга Бибик убеждена: родилась в рубашке и считать 3 апреля вторым днем рождения. Сейчас легкоатлетка жалуется на сильную головную боль и плохое самочувствие. В дальнейшем ее ждет обследование в больнице. Впрочем, девушка надеется, что сможет быстро восстановиться после аварии и вернуться к тренировкам.