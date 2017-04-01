Легенды Чернигова
Чернигов — один из древнейших городов Украины, поэтому с его историей связано множество легенд. Историки национального заповедника «Чернигов Древний» провели лекцию для жителей и гостей города под названием «Чернигово-Северская земля в легендах и преданиях». «Если считать, что Чернигову около 1300 лет, то у него очень много легенд. Когда работаешь с туристами, люди часто интересуют не только научные факты, но и фольклор », — научный сотрудник НАИЗ« Чернигов Древний »Сергей Сергеев. Самых известных легенд о Чернигове около десяти, к ним можно отнести легенды о тайном ходе от Чернигова до Киево-Печерской Лавры, о чудотворных иконах, о сокровищах Мазепы, о черниговского Дон Кихота Григория Глебова, который влюбился во французскую красавицу и построил для нее замок, в котором сейчас располагается Институт микробиологии. И, конечно, о черниговского упыря. «О Черниговского Дракулу Василия Дунина-Борковского, который вставал из могилы после смерти и устраивал гуляния в поместье, на территории современного микрорайона Бобровица. После этих гуляний появлялись обескровленные трупы », — младший научный сотрудник НАИЗ« Чернигов Древний »Татьяна Миколайки. Посетители лекции, которые пришли окунуться в атмосферу древнего эпоса, были в восторге от тематики мероприятия и от самого Чернигова. «Самое интересное город в Украине. Очень древняя история. Поэтому здесь можно изучать и изучать город », — турист из г.. Шостка Сумской области Михаил Величко. «Мне рассказали, что сегодня будут мифы и легенды Чернигова. Все отложено — и вышивка, и вязание, и книга. И пришла сюда », — Чернигова Зоя Соколова. По словам сотрудников «Чернигова Древнего», принимающий большинство туристов города, последних наиболее интересуют легенды об основании Чернигова князем Черным, о Соловья Разбойника, полковника-упыря и дух монаха Тарасия в Антониевых пещерах. И, конечно же, об Илье Муромце, родиной которого, скорее всего, есть село Моровск, что в Козелецком районе.