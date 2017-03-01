Лед тронулся: на Черниговщине весеннее половодье
01.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
На всех реках области началась весенняя наводнение: наблюдаются подъемы уровней воды и постепенное ослабление и разрушение ледового покрова. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ОГА. По прогнозу облгидрометеоцентру на территории области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура по области ночью от 1º мороза до 4º тепла, днем 5-10º тепла. По Чернигову температура ночью 1-3º тепла, днем 7-9º тепла.