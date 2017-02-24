Квартиру черниговца «почистили», когда тот спал
24.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
39-летний черниговец не заметил и не услышал, как его квартиру «почистили». С дома украли кругленькую сумму денег и документы. Правда, произошло это поздней ночи. Мужчина вечером выпил водочки и заснул. Дверь квартиры он почему-то забыл закрыть. Под покровом ночи в дом зашли воры, пошарила по ящикам и совершили кражу 3 тысяч долларов. Этот факт подтвердили в городском отделении полиции. Сейчас правоохранителями проводится проверка.