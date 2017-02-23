Квартирная кража: воры обокрали кухню и кошелек
23.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Из квартиры 31-летнего черниговца неизвестные похитили деньги в сумме 500 долларов США и 4800 гривен, микроволновую печь, мультиварку и кофеварку. Об этом сообщил собственный источник. Кража произошла 21 февраля во период времени с 8:30 до 21:00. Воры повредили входную дверь. Выездом следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия было изъято следы перчаток. Общая сумма ущерба устанавливается. По данному факту работники полиции открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины.