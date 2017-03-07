Кусючий львенок Донна уже ест кашку
В Мене всем коллективом зоопарка воспитывают львенка Донну, родившегося в конце января. Напомним, сразу после рождения детеныша львица Маркиза отказалась от ребенка, поэтому работницы зоопарка пришлось забрать беспомощное младенца от мамы- «кукушки». Маленький львенок положили в теплое место и начали поить молочком. Впрочем, львенка требовало материнской ласки, поэтому сотрудница зоопарка Инна Савич забрала новорожденного к себе домой и начала заботиться о нем. «Для нас это не впервые. Маркиза, к сожалению, плохая мама — уже не в первый раз рожает и не впервые отказывается от детеныша, — рассказывает Инна Савич. — А потому мои пятеро детей уже привыкли к тому, что мама из зоопарка им носит таких котиков ». Дети госпожа Инны дали имя львенку — девочку назвали Донной. На днях Донни исполнился месяц. По словам госпожи Инны, Донна уже перешла на каши. «Кормлю ее каждые 5 часов. Пока Донна была маленькой, выпивала по 50 граммов молочка, сейчас за один раз съедает по 200 граммов манной каши », — рассказывает новая« мама »львенка Инна Савич.