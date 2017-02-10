Кусачий квадратный метр: в Чернигове однокомнатная квартира стоит минимум 393 000 гривен
10.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Специалисты сервиса OLX составили рейтинг цен на жилье в городах Украины. Поэтому в 2016 году ценовая политика на квартиры была такой: 13681 доллар — однокомнатная квартира в Запорожье. 13990 долларов — однокомнатная квартира в Сумах. 14300 — 17000 долларов — приблизительная цена квартиры же такого размера в Кропивницкому, Черкассах, Ивано-Франковске и Чернигове. Кстати, по нынешнему курсу доллара это 393-467 тысяч гривен. 17545 — 24900 долларов — стоимость однокомнатной квартиры в Днепре, Полтаве, Виннице, Николаеве. 27181 доллар — однокомнатная квартира во Львове. 32314 долларов — однокомнатная квартира в Одессе. 34481 доллар — однокомнатная квартира в Киеве.