Куриное преступление: в черниговчанки обчистили хлев
20.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В полицию Чернигова обратилась 77-летняя пенсионерка, проживает по улице Гринченко (район Кордовки). Женщина в воскресенье утром пошла кормить кур. Однако хлев был открыт и пуст, а от домашней птицы и следа не осталось. Об этом сообщил источник в отделении полиции города. Пенсионерка со слезами на глазах просила правоохранителей найти вора и кур. По словам женщины, у нее негодяи украли 8 кур и петуха. Их поиском сейчас занимается участковый инспектор, он проверяет местных жителей, которые ведут антисоциальный образ жизни.