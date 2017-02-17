Кулич «освободил» четырех чиновников ОГА
17.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Председатель Черниговской облгосадминистрации Валерий Кулич своими распоряжениями сократил трех чиновников ОГА. В частности, остались без должностей: заместитель начальника управления здравоохранения В. Пулин, заместитель директора департамента культуры и туризма, национальностей и религий П. Веселов, заместители начальника Службы по делам детей С. Железный и Ю. Олифиренко. В документе говорится, что сокращение происходит с целью приведения в соответствие с утвержденной структуры должностей Черниговской областной государственной администрации.