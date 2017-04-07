Кулеба прокомментировал девичью расправу в Чернигове
На жестокую драку между девушкам, что случилась на днях в Чернигове, отреагировал Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. На своей странице в Facebook он назвал три версии инцидента. — На теперь есть несколько версий от разных участников события: попытка отобрать телефон у подруги пострадавшей, ссора из-за парня, а также — постоянные оскорбления со стороны потерпевшего, — написал Кулеба. Сейчас уголовное производство открыто по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений (ч.2. Ст.125 — до 1 года исправительных работ). И по требованию прокуратуры дело переквалифицировано на «хулиганство» (ч.2 ст. 296 — ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы до 4-х лет) О родителей подростков, которые били восьмиклассницу, то Уполномоченный не понимает их поведения и реакции. — Думаю, они просто не осознают (или не хотят осознавать) того, что произошло, и больше беспокоятся о своей репутации! В разговоре они сообщили, что ищут хорошего адвоката, чтобы спасти репутацию ни в чем не повинных детей, — отметил он. К тому же мать пострадавшей уже несколько дней получает угрозы с требованием забрать заявление из полиции. Избитая девочка чувствует себя лучше. На днях ее, возможно, уже выпишут.