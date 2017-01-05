Кто в Украине имеет самые большие зарплаты
По итогам 2016 года, среди профессий в Украине традиционно первенство по уровню заработка занимают специальности в сфере авиационного транспорта — средняя зарплата 27 237 гривен. Зарплаты финансистов и страховщиков поднялись до 10507 гривен, в IT-специалистов средний заработок составляет 9636 гривен. По итогам 2016 года, средняя зарплата в Украине выросла на 22%, а минимальную зарплату в январе 2017 подняли вдвое. Результат индексаций зарплат в значительной степени утрачено из-за инфляции. В рейтинге кадрового портала Wоrk.uа на первом месте оказались преподаватели китайского языка (IT-специальности не учитывались) со средней зарплатой более 29000 гривен. На втором месте — финансовый директор (зарплата — 22,7 тысячи гривен). Замыкают десятку стюардессы со средней зарплатой 16,5 тысячи гривен.