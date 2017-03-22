Крымский экзамен испытателей
На фоне войны в Донбассе в Чернигове значительно больше военных — город возрождает славу «северной летной столицы». И во многом это связано с базированием в городе Государственного научно-испытательного центра Вооруженных сил Украины. О крымской страницу его «биографии» хотелось бы рассказать сегодня. Основан в 1932 году как Морская Испытательная станция НИИ ВВС РККА с местом дислокации в г.. Севастополе, до 1991 года это был один из ведущих авиационных научно-испытательных центров с базой в Феодосии. С 1992 года центр был включен в состав ВВС Украины как испытательную базу для авиа- и космической техники. В 1997 году ее специалисты обеспечивали полеты авиации России на комплексе «Нитка». При центре была организована школа подготовки летчиков-штурманов. Тяжелым испытанием для Центра стала аннексия Крыма. Уже 1 марта штурма подвергся аэродром «Кировское», находившийся в подчинении испытательного центра. Нападавшие разгромили навигационное оборудование, на аэродром больше не могли садиться самолеты. Как вспоминал заместитель командира Центра Виктор Лукиянчук: «Подъехали пять КамАЗов, набитых людьми в казацкой форме, два« Тигры »и несколько человек, которые назвались представителями« Самообороны Крыма ». Среди них находились те же товарищи, позже засветились в Славянске. Они были одеты в старую русскую форму без знаков распознавания, сначала мы не думали, что это могут быть кадровые российские военнослужащие. Во время следующих штурмов аэродрома приезжали несколько сотен казаков и самообороновцев и пять машин, накрытых тентами. Внутри сидели бойцы с автоматами Калашникова сотой серии, которые были на вооружении только в России. Тогда стало понятно, что это точно русские ».
Это стало сигналом. Многие из еще украинских военнослужащих взялся активно помогать россиянам. Например, замполит вел себя так, будто уже служит в российской армии. Он приходил к начальнику Центра с предложением составить списки тех, кто желает получить паспорта РФ, чтобы оформить документы без каких-либо проволочек. Тех, кто возмущался, руководство части просто не приглашало на совещания. В марте основное ядро противников аннексии — около 75 человек — начальник ГНИЦ Герой Украины Юрий Тишков отправил в Запорожье на проведение испытаний, а затем самоустранился, разорвав контракт. Его место занял пророссийски настроен офицер, поэтому и необходимости в радикальных действиях у россиян не было. Впрочем, даже при желании отражаться было нечем: за несколько лет до крымских событий из части вывезли всю автоматическое оружие, оставили только десяток пистолетов, выдавали очередном наряда. 4 марта, следуя примеру сакских коллег, летчики ГНИЦ с аэродрома «Кировское» подняли самолет Ан-26 и два вертолета. Над Азовским морем вертолета и самолет шли на высоте 5-15 метров. Маршрут тщательно просчитали, чтобы не засекла ПВО со стороны Белогорска и Ейска. К материку подлетели в районе Мариуполя. Самолет сел в Мелитополе, вертолеты улетели в Запорожье. Посадив машины, летчики тут же сели в автомобиль и рванули в Крым, уже через несколько часов сидели у себя в части. «Решили подготовить себе алиби: мы не знаем, кто забрал технику, все наши летчики на месте, можете проверить по штату». 20 марта в части спустили украинский флаг, подняли российский. Так он и майоров под трезубцем, которым был увенчан флагшток. На должностях контрактников служили в основном крымчане, поэтому, когда поступила директива Минобороны — до 12 мая военнослужащие должны собраться на пунктах сбора на подконтрольной Украины территории — с 650 сотрудников Центра на материк вышли только 82. Кстати, боевое знамя вывезти не удалось, и на базе Центра сейчас функционирует военная часть 15650-17 Вооруженных сил России, занимается проведением экспериментальных работ в сфере авиа- и морской техники Черноморского флота РФ. Среди тех, кто вышел, была организована новая часть ВСУ — А-4444, в ее распоряжение было передано аэродром «Певцы» бывшего летного училища в Чернигове. Начиналась новая история части.