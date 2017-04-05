Крымские татары в составе вооруженных формирований Третьего Рейха
В связи с аннексией Крыма Россией весной 2014 года в Украине возник серьезный интерес к истории крымскотатарского народа. И один из важных вопросов — депортация народа русскими в 1944 году. Формально причиной для советской власти стало сотрудничество крымских татар с немцами в 1941-1944 годах. О его масштабах и основные вехи — в этом материале. Первые случаи перехода крымских татар на сторону немцев были зафиксированы в конце сентября 1941 года во время боев на Перекопском перешейке. Тогда на сторону врага массово переходили бойцы 172-й, 320-й и 321-й стрелковых дивизий РККА, сформированные преимущественно из крымских мобилизованных. Командование немецких военных частей массово использовало таких перебежчиков как проводников и переводчиков. После захвата полуострова он как генеральный округ «Крым» вошел в состав Райхскомисариату «Украина». Вместе с гражданской администрацией на полуострове начал действовать и карательный орган — Айнзацгруппа «Д» во главе с СС-оберфюрер Олендорфа. Кроме немцев, в нее входили более 200 крымских татар. Это подразделение широко использовался для «фильтрационные» пленных и «разгрузки тюрем» по всему полуострову. Интересно, что именно сотрудники айнзацгруппы «Д» сразу после оккупации соответствующего населенного пункта Крыма занимались и формированием городских и районных подразделений полиции. Примерно в ноябре 1941 г.. В татарских поселениях горного Крыма началось создание отрядов самообороны из местных жителей. Бойцам выдавали трофейную стрелковое оружие, их обучение проводили немецкие и румынские инструкторы — унтер-офицеры. Комплектовались эти формирования сначала преимущественно татарами — дезертирами из рядов РККА. Наиболее боеспособными считались татарские отряды самообороны с. Ускут (с. Восточное Советского района), с. Кояш (с. Водное Симферопольского района) и с. Ени-Сала (с. Красноселовка Белогорского района). Ни один из них не был многочисленным за 70-100 бойцов, но малочисленность их компенсировалась молодым возрастом и определенным опытом, приобретенным личным составом во время службы в Красной армии, а также прекрасным знанием местности. Высокую боеспособность отрядов самообороны признавали и советские партизаны, которым очень часто приходилось встречаться с ними в боях. От начале 1942 года при поддержке только что образованного Мусульманского национального комитета началась кампания по набору крымских татар в полевых частей вермахта и вспомогательной полиции. За короткое время в 203 населенных пунктах и 5 лагерях военнопленных было агитовано 9255 человек татарской национальности. Это позволило в короткий срок сформировать 14 татарских рот самообороны под командованием преимущественно немецких офицеров. Но были и исключения — так, 6-ю роту с момента ее создания возглавлял обер-лейтенант Яблонский, который до войны работал трактористом в с. Соллар Карасубазарского района. Дезертировав с Красной армии, он поступил добровольцем в 11-й армии вермахта, где заслужил чин обер-лейтенанта и Железный крест 2-го класса. Каждая татарская рта самообороны состояла из трех взводов и насчитывала от 50 до 175 бойцов. Впоследствии некоторые роты разрослись до 300 человек. В первой половине 1942 на базе отдельных рот татарских добровольцев было сформировано шесть подразделений вспомогательной полиции (Schuma-батальона) (№№ 147-152), а до конца года — еще два (№№ 153-154). Двое из командиров батальонов были татарами — Алиев и Раимов. Однако пока немецкая власть была стабильной, эти подразделения были боеспособные и широко использовались в борьбе с советскими партизанами. Но в конце 1943 — в начале 1944 гг., Когда Красная армия начала наступление, наблюдается массовый переход добровольцев на сторону советских партизан. Так, в первых числах ноября 1943 гарнизон коушами перебил офицеров и полным составом перешел на сторону Южного партизанского соединения. В марте 1944 г.. К партизанам того же соединения перевернулся даже майор Раимов со своим батальоном. Из бывших татарских полицейских впоследствии были сформированы 7-й, 8-й и 10-й партизанские отряды. В апреле 1944, когда началось наступление советских войск в Крыму, немецкое командование бросило в бой и татарские подразделения. Так, в боях у станции Ислам-Терек частям советского 11-го гвардейского стрелкового корпуса противостояли три татарские батальоны вспомогательной полиции. Часть татарских добровольцев была эвакуирована из Крыма и продолжила воевать на Западном фронте. Так, около 500 крымских татар в 1944 году. Вошедших в состав 35-й полицейской дивизии войск СС и в конце войны попали в американский плен. Часть эвакуированных из Крымского полуострова татарских добровольцев вошла в состав запасного батальона Волжско-татарского легиона, который дислоцировался в г. Ле-Пюи (Франция). В боевых действиях они не успели принять участие, в начале 1945 попали к американцам в плен. Несколько татарских юношей, эвакуированных в начале 1944 гг. До Германии, были зачислены там к персоналу вспомогательной службы противовоздушной обороны.
Но больше всего татарских добровольцев были эвакуированы в Румынию, где в июне 1944 г.. Был сформирован Татарский горно-егерский полк СС. После нескольких операций в течение месяца полк был передислоцирован с румынской территории к Венгрии, где он был переформирован в Татарский горно-егерский бригаду Войск СС № 1 (расформирована в декабре 1944 года, часть татар перешла к Схиднотюркського соединения СС как боевая группа «Крым» ). Большинство крымских татар, которые служили в немецких вооруженных силах и попали в плен к англичанам или американцам, в соответствии с Ялтинским соглашениям, были переданы СССР. Здесь они на ускоренных судебных процессах получили приговоры — от 5 до 25 лет лишения свободы. Но и после отбытия наказания они не смогли вернуться на историческую родину — весь их народ был депортирован в Среднюю Азию. Общее количество крымских татар, которые с оружием в руках служили на стороне Германии, различные исследователи оценивают от 10 до 30 тыс. Человек.